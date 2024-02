Heim-Pleite: SpVgg Greuther Fürth verpasst Sprung in die Top 3

Mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und einer Pleite war die SpVgg Greuther Fürth das zweitstärkste Heimteam der Liga. Doch gegen Hertha BSC kassierte das Kleeblatt eine 1:2- Niederlage im Ronhof. Mit einem Sieg hätte das Team von Alexander Zorniger wieder auf die Aufstiegsränge vorstoßen können - so bleibt Fürth mit 35 Punkten auf Platz vier - auf einen direkten Aufstiegsplatz fehlen vier Zähler, auf den dritten nur zwei.

Fürth mit Vorteilen, Hertha macht das Tor

Das Kleeblatt war mit klaren Ballbesitzvorteilen zu Beginn tonangebend, verpasste aber zwingende Abschlüsse, während die zunächst sehr zurückhaltenden Hauptstädter im Rahmen eines schnellen Gegenstoß durch Fabian Reese die erste Großchance des Spiels hatten (13.).

Die Pal-Dárdai-Auswahl setzte auch in der Folge eher auf Umschaltfußball und jubelte in der 22. Minute: Florian Niederlechner brachte den Ball ins Tor, doch nach Videobeweis wurde der Treffer wegen eines vermeintlichen Fouls aberkannt.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt war Hertha das stabilere Team und belohnte sich: Marc-Oliver Kempf traf nach einer Ecke per Kopf (34.). Zuvor war das Spiel wegen Fan-Protesten, als Tennisbälle auf den Rasen flogen, kurz unterbrochen.

Fürth kam ideenlos daher und fand kaum ein Mittel gegen die kompakt stehenden Berliner. Der Ausgleichstreffer in der 56. Minute fiel daher wie aus heiterem Himmel: Kapitän Branimir Hrgota traf aus 13 Metern zum 1:1 - ein Traumtor!

Fürths Ausgleich hält nicht lange

Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange. Nur sieben Minuten später brachte Kempf die Hertha mit Hilfe von Lukas Petkov, der den Ball unglücklich abfälschte, erneut in Führung. Der Doppeltorschütze musste danach verletzt raus.

Nachdem erneut zahlreiche Gegenstände auf den Rasen flogen, schickte Referee Marco Fritz beide Mannschaften in der 75. Minute in die Kabinen. Das Spiel konnte dann aber fortgesetzt werden. Fürth kämpfte weiter und setzte alles daran, die Pleite abzuwenden. Armindo Sieb setzte einen Kopfball aus fünf Metern zu hoch über das Tor - das hätte das 2:2 sein müssen. Kurz vor Abpfiff kassierte Niederlechner nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Fürth konnte in den wenigen Minuten in Überzahl aber nichts mehr am Ergebnis ändern: Die Franken kassierten damit nach dem 2:3 bei St. Pauli die zweite Niederlage in Folge, Hertha feierte den ersten Sieg seit dem 9. Dezember.