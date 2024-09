Elfmeter in der Nachspielzeit - Fürth verschenkt Heimpunkt

Die SpVgg Greuther Fürth hat am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga unnötig einen Punkt verschenkt. Erst ein Elfmeter in den Schlussminuten bescherte Tabellenführer Fortuna Düsseldorf den glücklichen Sieg. Fürth konnte den Rheinländern über weite Strecken Paroli bieten und steht am Ende mit leeren Händen da.