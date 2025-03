Vorm Frankenderby: Fürth besteht gegen Auswärtsmonster Magdeburg

Diese Aufgabe war schwer wie nur wenige andere bei einem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga für die SpVgg Greuther Fürth. Denn die Mittelfranken empfingen am 25. Spieltag am Samstagnachmittag (08.03.2025) die Auswärtskönige der zweiten Liga: den Aufstiegskandidaten 1. FC Magdeburg.

Mit klarem Abstand führen die Sachsen-Anhaltiner die Auswärtstabelle an. Und diesen haben sie nach dem 1:1 (1:1) in Mittelfranken nun weiter ausgebaut. Fürth ist erst das vierte Team in dieser Saison, das gegen Magdeburg daheim punkten konnte. Zudem bleibt die SpVgg zum dritten Mal ohne Niederlage, rückt wieder etwas weiter weg von der Abstiegszone und ist so pünktlich zum Frankenderby in einer Woche wieder ein wirklich ernstzunehmender Gegner für die Nürnberger.

Wieder schießt Futkeu Fürth in Führung

Dabei legten die Fürther eigentlich ganz gut los am Samstag. Mit einer ihrer ersten Chancen trafen sie direkt zur Führung am Ronhof. Über den Verteidiger Luca Itter landete der Ball in der Spitze bei Julian Green, der legte ihn dann quer zum Mittelstürmer Noel Futkeu. Frei vor dem Tor schoss der stärkste Fürther Torjäger das 1:0, sein neuntes Saisontor (17. Minute).

Futkeu traf bereits beim letzten Heimsieg, dem 3:0 gegen Braunschweig, zur frühen Führung. Nun hatte diese jedoch nicht lange Bestand, denn die Magdeburger glichen postwendend aus: Abu-Bekir El-Zein spielte einen Chipball auf den flinken FCM-Angreifer Baris Atik, der nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurückkehrte. Er drehte sich im SGF-Strafraum um die eigene Achse und schlenzte den Ball von links aus ins lange Eck - der verdiente Ausgleich (20.).

FCM-Toptorjäger Kaars hebt den Ball übers Tor

Eben jene Chipbälle bestimmten dann weiter das Spiel der Magdeburger, doch die Franken stellten sich immer besser darauf ein und verhinderten so weitere FCM-Chancen bis in die Schlussphase hinein. Da war es dann der Magdeburger Toptorjäger Martijn Kaars, der nochmal auf sich aufmerksam machte: Bei seiner stärksten Aktion lobte er den Ball jedoch per Halbvolley übers Tor (82.).

Sonst hielt sich das Team um den SGF-Schlussmann Lennart Grill schadlos. Magdeburg verpasst damit den Sprung auf einen Aufstiegsrang. Und in Fürth stimmt die Form vor dem Frankenderby am kommenden Wochenende.