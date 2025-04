Torhüter-Gala in Fürth: Kleeblatt trotzt Köln einen Punkt ab

Torchancen in Hülle und Fülle, ein nicht gegebener Treffer, aber insgesamt nur zwei Tore - die SpVgg Greuther Fürth hat Aufstiegsaspirant 1. FC Köln in einer sehenswerten, offensiv geführten Partie ein Unentschieden abgetrotzt. Nur Noel Futkeu (12.) und Luca Waldschmidt ( 45./Foulelfmeter) überwanden die beiden überragenden Akteure auf dem Platz. Und die standen im Tor.

Futkeu trifft früh zur Fürther Führung

Die SpVgg Greuther Fürth trat zu Beginn mutig auf und hatte etwas mehr vom Spiel. Die Riesenchance zum 1:0 hatten aber zunächst die Kölner. Paqarada setzte sich auf der linken Seite durch Imad Rondić, der aus kurzer Distanz etwas zu hoch zielte (10.).

Umso überraschender dann die Führung für die SpVgg: Roberto Massimo setzte sich auf der rechten Seite klasse durch und bediente mit einem flachen Zuspiel Noel Futkeu, der den Ball aus vier Metern unter die Querlatte hämmerte - sein zehntes Saisontor.

Köln gleicht noch vor der Halbzeit aus

Die Kölner hatten nach dem Rückstand Probleme im Spielaufbau, berappelten sich aber nach einer halben Stunde. Die Struber-Elf erlangte mehr Spielkontrolle und kam kurz vor dem Pausenpfiff durch einen verwandelten Foulelfmeter (Noah Loosli an Julian Pauli) von Luca Waldschmidt zum verdienten Ausgleich.

Jan Thielmann für Köln und erneut Futkeu für die Gastgeber hatten kurz nach dem Wechsel gleich die nächsten guten Torgelegenheiten. Doch der Ball wollte nicht ins Tor. Als er dann doch drin war, pfiff Schiedsrichter Alt ein Foul vom vermeintlichen Torschützen Branimir Hrgota, der Kölns Keeper Marvin Schwäbe den Ball regelwidrig weggespitzelt hatte.

Noll und Schwäbe nicht mehr zu überwinden

Und weiter ging es hin und her. Erst der eingewechselte Mark Uth und kurz darauf Thielmann scheiterten für den FC am starken Nahuel Noll im Fürther Kasten. Auf der anderen Seite entschärfte Schwäbe Kurzdistanzschüsse von Futkeu und Jomaine Consbruch und auch sonst alles, was auf sein Tor kam. Und so blieb es beim 1:1, durch das die Fürther zumindest vorübergehend auf den 13. Tabellenplatz vorrückten.