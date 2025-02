Greuther Führt wurschtelt sich in Überzahl zum Sieg

Aus einer aufregenden, schnellen Partie gegen den SC Paderborn 07 nimmt die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag drei Punkte mit. Obwohl die Kleeblätter über den Großteil des Spiels hinweg in Überzahl spielten, gelangten sie zum Spielende hin zunehmend in Bedrängnis - am Ende stand ein 2:1 (1:0). Torschützen für Fürth waren Branimir Hrgota (21.) und der Neuzugang Noah Loosli (50.). Für die Gastgeber traf Adriano Grimaldi (63.)

Am Ende durfte Fürth-Trainer Jan Siewert durchatmen. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt eine knappe Woche vor dem Duell mit Schlusslicht SSV Jahn Regensburg am kommenden Freitag sechs Punkte.

Es waren erst neun Minuten vergangen, da jubelten die Gastgeber schon: Calvin Brackelmann hatte vor seinem Tor aber knapp im Abseits gestanden. Nach dem ersten Schreck dann schien es für das Kleeblatt zu laufen: Hrgota verwandelte einen Freistoß (1:0), die Gegner leisteten sich einen folgeschweren Fauxpas: Paderborns Keeper Manuel Riemann sah für eine Notbremse die rote Karte und musste vom Platz. Riemann kam zu motiviert raus, beim Kopfball des Fürthers Felix Klaus den Ball vor dem Strafraum am Torwart vorbei und bekam anschließend den ausgestreckten Arm vom Schlussmann mit Wucht an den Hals.

Neuzugang Noah Loosli mit 2:0

In Überzahl konnten die Kleeblätter erst in Ruhe ihr Spiel machen. Sie gingen mit der 1:0-Führung in die Pause. Der zweite Treffer gelang in der 50. Spielminute Noah Loosli - 2:0. Doch die Fürther sahen sich in Durchgang zwei trotz der Überzahl in Bedrängnis.

Die Gegner waren bemüht, den Nachteil durch Dynamik und Schnelligkeit wettzumachen. In der 63. Minute resultierte das sogar darin, dass Adriano Grimaldi auf 2:1 verkürzen konnte. Die Fürther ließen Paderborn zuvor zu viel Raum - eine saubere Flanke landete direkt bei Grimaldi, der sich gegen Gian-Luca Itter durchsetzte und per Kopf einnetzte.

Beide Mannschaften setzten die Partie mit hohem Tempo fort - die Gastgeber kämpften in Unterzahl, Fürth hingegen hatte alle Mühe, die zehn Mann unter Kontrolle zu bringen.