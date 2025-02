Jander und Antiste - die nächsten Youngster drehen beim Club auf

Nach Jahren der Tristesse und Abstiegsängsten herrscht beim 1. FC Nürnberg endlich wieder gute Laune. Mit ein Grund dafür sind die "jungen Wilden" im Club, der Verein hat sich zur wahren Talentschmiede entwickelt. Sportvorstand Joti Chatzialexiou bewies bei den Verpflichtungen von Talentspielern ein gutes Händchen, Trainer Miroslav Klose spornt die Nachwuchsakteure zu Topleistungen an.

Beim 2:0-Sieg gegen den SSV Ulm spielten sich zwei Youngster in den Vordergrund: Caspar Jander und Janis Antiste. Jander war gegen Ulm der beste Mann auf dem Platz und avancierte zum Matchwinner, als er in der 86. Minute das erlösende 1:0 schoss. Mit seinem sehenswerten Treffer aus 16 Metern schaffte es der 21-Jährige zum bereits vierten Mal in die "Elf des Tages" des "Kickers". Er soll das Team nun auch am Freitagabend (18.30 Uhr live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) gegen Hertha BSC wieder führen.

Weltmeister Kramer will Jander in der Nationalmannschaft

Im Sommer wechselte Jander vom MSV Duisburg ablösefrei zum Club und der Mittelfeldakteur erspielte sich schnell einen Stammplatz. Mit seinen jüngsten Leistungen beeindruckte Jander auch Christoph Kramer: Der Weltmeisterkollege von Klose forderte jüngst im Podcast "Copa TS ": Jander muss in die Nationalmannschaft! "Das ist ein Spieler, der so viel verbindet. Er hat noch dieses Spielverständnis, wann der Ball wo hin muss. Das haben nicht mehr so viele Spieler - gerade in dem Alter", stellte Kramer fest.

Und auch Janders Trainer Klose ist voll des Lobes: "Ich habe über Caspar schon so viel gesprochen. Er ist ein fantastischer Junge. Und der Ball gehorcht ihm. Der Junge hat Qualität und kann genau so weitermachen."