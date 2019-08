2. Fußball-Bundesliga: Jahn Regensburg rettet Punkt in Hannover

Beim ersten Aufeinandertreffen beider Klubs überhaupt gingen beide Mannschaften mit viel Engagement in das Spiel. Viele Chancen konnten sie sich in der ersten Hälfte aber kaum erspielen. In den letzten Minuten vor der Pause ging es turbulent zu. Erst vergab Marco Grüttner einen schwach geschossenen Elfmeter, der nach Videobeweis gegeben wurde. Im Anschluss liefen die Niedersachsen vehement an und suchten noch vor der Pause den direkten Weg zum Treffer, der ihnen aber verwehrt blieb.

Den sollte es aber für den Bundesliga-Absteiger in der 66. Minute geben: Nach einer passgenauen Flanke köpfte Hendrik Weydandt aus fünf Metern ins Regensburger Tor. Der Treffer war verdient, da Hannover das Spiel bestimmte und von Regensburg zu diesem Zeitpunkt kaum etwas zu sehen war. Völlig überraschend fiel dann in der 79. Minute der Ausgleichstreffer für die Oberpfälzer durch Andreas Albers nach einem Abstauber.

Hannover 96 - SSV Jahn Regensburg 1:1 (0:0)

Hannover: Zieler - Franke, Anton, Felipe - Sebastian Jung, Bakalorz, Prib, Maina (79. Albornoz) - Muslija - Weydandt (71. Jonathas), Ducksch (86. Soto)

Trainer: Slomka

Regensburg: Meyer - Hein (78. George), Nachreiner, Correia, Okoroji - Besuschkow (90. Volkmer), Geipl - Saller, Stolze - Schneider (63. Albers), Grüttner

Trainer: Selimbegovic

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Tore: 1:0 Weydandt (66.)

Gelbe Karten: Prib - Correia, Nachreiner

Besonderes Vorkommnis: Zieler hält Foulelfmeter (nach Videobeweis) von Grüttner (41.)