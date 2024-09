Jahn Regensburg zahlt beim Hamburger SV Lehrgeld

Es läuft aktuell nicht bei Jahn Regensburg: Nach der 0:4-Heimpleite gegen die SpVgg Greuther Fürth musste der Aufsteiger die nächste Niederlage einstecken. Das Team von Joe Enochs verlor beim Hamburger SV mit 0:5. Es war die dritte Niederlage in Folge und das dritte Spiel ohne Tor. Die Oberpfälzer belegen mit drei Punkten nun den 14. Platz.

Jahn rennt Rückstand früh hinterher

Kaum rollte der Ball, da zappelte er auch schon im Regensburger Tor. Ransford Königsdörffer traf in der 1. Minute zur HSV-Führung. Die Jahn-Abwehr hatte den Hamburger Topscorer im Strafraum völlig allein gelassen - so konnte er ungehindert abziehen.

Nur vier Minuten später die nächste Großchance für den ehemaligen Bundesliga-Dino: Dominik Kother rettete einen Schuss von Marco Richter gerade noch so auf der Linie.

HSV verwaltet Vorsprung sicher und düpiert den Jahn

Großes Pech dann für die Oberpfälzer: Nach einem fatalen Fehlpass landete der Ball bei Kother - Dennis Hadzikadunic netzte beim Klärungsversuch ins eigene Tor ein. Allerdings lag eine Abseitsposition vor und der Unparteiische nahm den Treffer wieder zurück (8.) Statt 1:1 stand es kurz darauf 0:2 aus Sicht des Jahn - wieder sah die Abwehr beim Treffer von Robert Glatzel nicht gut aus.

Der HSV kontrollierte nun das Spiel, leistete sich aber immer wieder mal Fehlpässe im Spielaufbau. Doch der Jahn konnte das nicht ausnutzen. Auch in der zweiten Hälfte verwalteten die Hamburger ihren Vorsprung - Offensivaktionen hatten Seltenheitswert. In der 65. Minute wäre beinahe das 3:0 gefallen - doch Königsdörffer scheiterte an Jahn-Keeper Felix Gebhardt. Für die Entscheidung sorgte zehn Minuten später Jean-Luc Dompé mit dem 3:0. Kurz vor Schluss traf Davie Selke zum 4:0. In der dritten Minute der Nachspielzeit schoss Dompé das 5:0.