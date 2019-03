2. Fussball-Bundesliga: Fürth gewinnt in Regensburg

Marco Caligiuri ebnete mit seinem Treffer nach 71 Minuten den Weg zum Fürther Sieg, David Raum vollendete einen Konter frei vor dem leeren Tor in der Nachspielzeit zum 2:0. Das "Kleeblatt" verschafft sich durch den Sieg etwas Luft in der zweiten Tabellenhälfte und hat mit 32 Punkten nun neun Zähler Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Regensburg verpasste es, mit einem Sieg doch noch den Anschluss an die Spitzengruppe zu finden. Der Jahn steht auf Platz acht, zehn Punkte hinter Platz drei, fünf Punkte und Plätze vor den Fürthern.

"Es ist kein einfaches Auswärtsspiel hier in Regensburg. Wir haben es zu Beginn nicht geschafft, dem Druck aus dem Weg zu gehen. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser." Fürths Torschütze und Kapitän Caligiuri nach dem Spiel

Greipl verschießt Handelfmeter

Andreas Greipl avancierte zur tragischen Figur in Regensburg am Montagabend. Er scheiterte sieben Minuten vor dem Spielende mit einem Handelfmeter an Fürth-Keeper Sascha Burchert. Der Jahn spielte zu diesem Zeitpunkt schon über eine Viertelstunde in Unterzahl. Markus Palionis musste in der 67. Minute wegen wiederholtem Foulspiel vorzeitig mit Gelb-Rot vom Platz.

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth 0:2 (0:0)

Regensburg: Pentke - Saller (79. Stolze), Palionis, Correia, Föhrenbach - Geipl, Thalhammer (64. Lais) - George (69. Nachreiner), Adamyan - Al Ghaddioui, Grüttner. - Trainer: Beierlorzer

Fürth: Sascha Burchert - Sauer, Magyar, Caligiuri, Maximilian Wittek - Jaeckel - Seguin, Ernst (88. Maloca) - Reese, Redondo (75. Atanga) - Keita-Ruel. - Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tore: 0:1 Caligiuri (71.), 0:2 Raum (90.+5)

Zuschauer: 11.330

Gelb-Rote Karte: Palionis wegen wiederholten Foulspiels (66.)

Beste Spieler: Saller, Geipl - Ernst, Seguin

Besonderes Vorkommnis: Burchert hält Handelfmeter von Geipl (83.)

Gelbe Karten: Föhrenbach, Grüttner (8) - Caligiuri (3), Redondo (3), Magyar (5), Reese (4)