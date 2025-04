Zehnminütiger Blackout: 1. FC Nürnberg verspielt 3:0-Führung

Ein unerklärlicher, zehnminütiger Blackout hat dem 1. FC Nürnberg den schon sicher geglaubten Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf gekostet. Nach einer 3:0-Führung kassierte die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose zwischen der 68. und 78. Spielminute noch drei Gegentreffer und musste sich mit einem 3:3 (2:0) zufriedengeben.

Mit einem Sieg hätte sich der Club wieder Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz ausrechnen dürfen. Denn das "Schneckenrennen" im Kampf um Platz drei geht bei noch drei verbleibenden Spieltagen weiter.

Club hinten stabil und vorne eiskalt

In Düsseldorf zeigte der Club, bei dem der zuletzt verletzte Abwehrchef Robin Knoche wieder mit dabei war, wie schon zuletzt beim Sieg in Kaiserslautern eine lange Zeit konzentrierte Leistung, überzeugte in der Defensive genauso wie im Umschaltspiel nach vorne. Janis Antiste erzielte in der 19. Minute das 1:0 für die Gäste: Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier hatte einen Schuss von Julian Justvan nur seitlich abwehren können, Antiste reagierte am schnellsten und drückte den Ball aus rund zehn Metern mit links über die Linie.

Die Fortuna strahlte in dieser Phase wenig Gefahr aus. Die Franken umso mehr: In der 30. Minute verpasste Mahir Emreli nach einem schön ausgespielten Konter noch das 2:0. Kurz vor der Pause machte er es dann besser: Wieder war es ein Konter gegen viel zu offensive Düsseldorfer. Nach einem langen Pass lief Emreli allein auf den bis zur Mittellinie aufgerückten Kastenmeier zu und lupfte die Kugel aus rund 33 Metern über den Keeper hinweg zum 2:0 ins Tor.

Fortuna drängt, Nürnberg trifft

Nach der Pause war der Fortuna anzumerken, dass sie die Partie unbedingt drehen wollten. Die Tatsache, dass sie nun noch mehr ins Risiko gingen, spielte dem weiter mutigen FCN aber in die Karten: Nach einer Balleroberung in der Fortuna-Hälfte landete der Ball irgendwie bei Justvan, der zum 3:0 vollendete (61.). Die Entscheidung in dieser Partie? Von wegen.

Schmidts Doppelpack legt den Schalter um

In der 68. Minute traf Düsseldorfs Danny Schmidt zum 1:3, nachdem FCN-Torwart Jan Reichert und seine Vorderleute zweimal erfolgreich in höchster Not gerettet hatten. Und nur drei Minuten später war es erneut Schmidt, der den Anschlusstreffer besorgte. Plötzlich war das Momentum bei der Fortuna, beim FCN lief jetzt gar nichts mehr zusammen.

Es kam, was kommen musste: Shinta Appelkamp sorgte in der 78. Minute für den Ausgleich. Nun musste Nürnberg sogar um den Punkt zittern, der im Kampf um Platz drei nicht wirklich weiterhilft.