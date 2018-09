2. Fußball-Bundesliga: FC Ingolstadt patzt gegen St. Pauli

Hält der FC Ingolstadt an Trainer Leitl fest?

FCI-Coach Leitl verschwand mit dem Schlusspfiff wortlos in den Stadion-Katakomben. "Ich wollte das kurz sacken lassen", sagte er später. Vereinschef Peter Jackwerth hatte unter der Woche gehofft, dass die Pleite in Bochum nur "ein einmaliger Ausrutscher" war, aber auch bemerkt: "Jeder steht unter Beobachtung." Ob Jackwerth aber so früh in der Saison schon zum Rettungsanker Trainerwechsel greift? Zahlreichen Fans reicht es jedenfalls schon, die Rufe "Leitl raus" waren am Freitag durchaus laut im Sportpark zu hören. Leitl selbst erklärte zu seiner Zukunft: "Das liegt nicht in meinen Händen. Deswegen kann und will ich nichts dazu sagen."

Nach dem erneut fast wehrlosen Auftritt des FCI steigt der Druck auf Leitl jedenfalls weiter. Und schon am Dienstag sind die "Schanzer" erneut gefordert. Da muss der FCI beim 1. FC Köln antreten. Die Rheinländer sind nach einem 2:0-Sieg gegen Sandhausen zumindest bis Samstag neuer Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga.