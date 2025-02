Nürnbergs Reifeprüfung - was Kloses Club noch zur Spitze fehlt

Es fehlte die überschwängliche Freude, die Euphorie nach dem Schlusspfiff. 0:0 trennten sich Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Die Siegesserie des Clubs - zuvor gab's drei "Dreier" in Folge - vorerst gestoppt.

Doch beim Gastspiel des Teams von Trainer Miroslav Klose konnten sich die Franken auch auf eine neue Qualität verlassen, die sie so speziell in der Hinrunde noch schmerzlich vermisst hatten: Hinten stand die "Null", was Klose ein durchaus positives Fazit ziehen ließ.