Jahn Regensburg trudelt dem Abstieg entgegen

Langsam, aber sicher kann sich Jahn Regensburg auf die 3. Liga einstellen. Der Tabellenletzte konnte an seine Leistung vom 2:0-Überraschungssieg gegen Schalke 04 nicht anknüpfen. Nach einem schwachen Auftritt verlor das Team von Andreas Patz beim 1. FC Magdeburg mit 0:3. Vier Spieltage vor Schluss ist der Abstiegsrelegationsplatz sechs Punkte entfernt. Die Auswärtsbilanz des Jahn bleibt damit weiter schlecht: Lediglich ein Punkt konnte aus 15 Spielen geholt werden.

Regensburg zu harmlos

Von Beginn an waren die Hausherren das bessere Team und fanden nach anfänglichen Unsicherheiten im Passspiel nach rund 20 Minuten endlich ins Spiel. Beim Aufstiegsaspiranten ging viel über die linke Außenbahn und so entstand auch die verdiente Führung. Martijn Kaars erzielte in der 29. Minute das 1:0.

Die Oberpfälzer hingegen strahlten kaum Gefahr aus und konnten sich nur selten befreien. Immerhin: Tim Handwerker zeigte sich quirlig und seine Flanken von der linken Seite sorgten wenigstens für etwas Torgefahr.

Kurz nach Wiederanpfiff baute Magdeburg dank Bekir El-Zein die Führung aus (51.). Patz reagierte und brachte drei neue Spieler, doch auch die konnten nicht für die nötigen Impulse sorgen - von Gegenwehr war keine Spur. Magdeburg kontrollierte das Spiel und Philipp Hercher traf in der 72. Minute zum 3:0-Endstand. Magdeburg rückt durch den Sieg auf den dritten Platz vor.

Fan reanimiert: Notfall vor Magdeburg-Spiel

Vor dem Spiel gab es einen medizinischen Notfall. Ein Fan musste reanimiert werden, Sanitäter deckten die Szene mit Sichtschutztüchern ab. Das Vorprogramm des Spiels wurde daraufhin eingestellt.

Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde der Anhänger ins Krankenhaus gebracht, wie ein Klubsprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Erster Mediziner am Ort des Geschehens war der Teamarzt von Regensburg.