Aufstieg von der Couch aus – FCN-Frauen zurück in der Bundesliga

Eigentlich gibt es Geschenke erst am Ostersonntag. Doch die Frauen des 1. FC Nürnberg durften sich schon am Karsamstag freuen - und das ganz ohne eigenes Zutun. Die Fränkinnen sahen von der Couch aus zu, wie der SV Meppen im Topspiel gegen Union Berlin mit 0:4 verlor. Damit ist der FCN vier Spieltag vor Schluss vom Tabellenvierten nicht mehr einzuholen und steigt in die Fußball-Bundesliga auf.

Starke Comeback-Saison der FCN-Frauen

Die Club-Frauen waren 2024 nach nur einem Jahr in der Bundesliga als Tabellenvorletzte wieder in die Zweitklassigkeit abgerutscht. In der laufenden Spielzeit läuft es für das Team von Thomas Oostendorp nahezu perfekt. Mit 17 Siegen aus 21 Spielen (zwei Remis, zwei Niederlagen) steht der Tabellenführer bei 53 Zählern. Am Ostersonntag (14 Uhr) tritt das Team beim SC Freiburg II an.

Bundesliga-Reform: Nürnberg zieht erstes Ticket

Dass der Aufstieg so früh feststeht, liegt auch an einer Reform des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Im vergangenen Sommer hatte der Verband festgelegt, dass das Oberhaus um zwei weitere Teams aufgestockt wird. Dadurch steigt in diesem Jahr nur ein Team aus der Bundesliga ab und gleich drei Mannschaften auf. Nürnberg hat sich nun das erste der drei Ticketsfür die erste Liga gesichert.