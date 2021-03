2. Bundesliga: Zwei Regensburg-Spiele offiziell abgesagt

Grund für die Spielabsage ist die am Montag durchgeführte Anordnung einer Quarantäne für den gesamten Mannschaftskader sowie Trainer- und Betreuerstab des SSV Jahn durch das zuständige Gesundheitsamt Regensburg.

Positive Corona-Tests

Bei den Regensburger waren zunächst Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag und in den folgenden Tagen mehrere Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Deshalb musste bereits das DFB-Pokal-Spiel am Dienstag gegen Werder Bremen abgesagt werden. Jetzt müssen also auch für die beiden Ligaspiele in Osnabrück (7.3.) und gegen Fürth (13.3.) Nachholtermine gefunden werden. Die DFL wird zeitnah über eine terminliche Neuansetzung der Spiele informieren.