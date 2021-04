2. Bundesliga: Würzburger Kickers gelingt Überraschungserfolg

In der Nachholpartie des 25. Spieltags zeigten die Würzburger Kickers beim 2:1-Erfolg in Hannover, dass sie noch an den Ligaverbleib glauben. "Es war entscheidend für uns, dass wir an uns glauben", sagte Interims-Trainer Ralf Santelli im Sky-Interview.. "Wir hatten elf Spieler auf dem Platz, die an ihr Limit gegangen sind."

"Damit haben wir uns belohnt" Torschütze Frank Ronstadt

Würzburg zeigt Teamspirit

Die Niedersachsen verzeichneten zwar von Anfang an klare Ballbesitzvorteile, doch in einer ansonsten an Strafraumszenen armen ersten Viertelstunde waren es die Franken, die durch einen Fernschuss von Ronstadt die einzige Chance hatten (7.).

Die Hausherren konnten ihre anhaltende Dominanz in den ersten 30 Minuten mangels Kreativität nicht in gefährliche Abschlüsse umwandeln. Erst in der Schlussphase näherten sie sich durch die Fernschüsse von Genki Haraguchi (40.) und Philipp Ochs (42.) einem Treffer an. Auf der Gegenseite schrammte Ridge Munsy kurz vor der Pause nur knapp an der Gästeführung vorbei.