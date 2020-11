2. Bundesliga: Würzburg verliert Kellerduell in Heidenheim

Die erste Chance der Partie gehörte den Kickers. Ridge Muknsky wurde von der linken Außenbahn bedient. Sein wuchtiger Spannschuss (9.) ging nicht weit am rechten Pfosten vorbei. Danach war die intensiv geführte Partie von vielen Unterbrechungen geprägt. So humpelte der Kickers-Kapitän Arne Feick nach einer Verletzung vom Rasen und musste durch Robert Herrmann ersetzt werden. David Kopacz und Andreas Geipl prallten (35.) im Mittelfeld zusammen, beide konnte weiterspielen. Erst in der 41. Minute erarbeitete sich Heidenheim eine hochkarätige Chance, die Denis Thomalla prompt erfolgreich zur 1:0-Führung abschloss.

Vergebliches Aufbäumen nach dem Anschlusstreffer

Würzburgs Trainer Marco Antwerpen brachte in der Pause mit Saliou Sané und Mitja Lotric zwei neue Akteure, Niklas Hoffmann und Patrick Sontheimer blieben in der Kabine. Obwohl die Unterfranken danach auch noch das 0:2 durch Christian Kühlwetter (56.) hinnehmen mussten, gaben sie nicht auf. Ein verwandelter Handelfmeter durch Lotric (71.) ließ die Kickers wieder hoffen. Doch Robert Leipertz (82.) und Konstantin Kerschbaumer (90.) machten für Heidenheim mit dem 3:1 und 4:1 den Deckel drauf.