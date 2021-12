2. Bundesliga: Unglückliche 1:4-Niederlage des 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg rutschte durch die Niederlage von Platz vier auch Rang sechs ab. Dabei wäre für die Franken auf Schalke einiges mehr drin gewesen.

Nur Schalke nutzt die Chance zur Führung

Nach rund einer Viertelstunde konnte sich der 1. FC Nürnberg in der gegnerischen Hälfte festsetzen, der Führungstreffer gelang jedoch den Hausherren. Der nach einer schönen Hereingabe freistehende Manuel Schäffler köpfte die Kugel (16.) an den linken Pfosten, Christopher Schindler verstolperte den Nachschuss. Schalke versenkte die erste Chance (20.) zwar auch nicht gleich im Kasten der Franken. Nachdem Christian Mathenia einen Schuss von Darko Churlinov parierte, konnte Thomas Ouwejan aber den Abpraller einschieben. Der Club-Keeper musste (30.) gegen Blendi Idrizi und Reinhold Ranftl Kopf und Kragen riskieren, danach wurde auch noch Rodrigo Zalazar geblockt, sonst hätte es 2:0 gestanden.

Nürnberger Treffer aberkannt

Nürnberg steckte aber nicht auf und hatte Möglichkeiten zum Ausgleichstreffer. Mats Möller Daehli konnte dem königsblauen Keeper Martin Fraisl (34.) ein völlig missglücktes Anspiel abluchsen, setzte sich aber beim Nachschuss nicht durch.

Nachdem der Schalker Schlussmann einen Schuss von Fabian Nürnberger parierte, schaffte es Schäffler eigentlich im Nachschuss zu treffen. Doch das Tor wurde von Schiedsrichter Tobias Reichel wegen einer vermeintlichen Abseitsposition Nürnbergers nicht gegeben. Der Linienrichter hatte die Fahne vorschnell gehoben, Reichel pfiff. In so einer Situation darf sich dann auch der Videoassistent zur Überprüfung nicht mehr einschalten, da das Spiel beim Tor schon unterbrochen war. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zeichnete sich nochmals Mathenia aus, der einen Schuss durch Idrizi gerade noch mit einer Hand über die Latte lenken konnte.

Ausgleich, Elfmeter verwehrt, 1:2 per Eigentor

Kurz nach dem Halbzeitpfiff gelang dem Club aber der Ausgleich. Nürnberger traf per Dropkick (49.). Wenig später klärte Ikatura im Fünfer mit dem Oberarm gegen Schäffler. Doch nachdem der FCN-Angreifer im Abseits stand, verwehrte der Referee den Franken zu Recht den Strafstoß (56.). Noch mehr Pech hatte der 1. FC Nürnberg, als Schäffler die Kugel mit dem Kopf zum 1:2 ins eigene Netz abfälschte (66.).

Nürnberg fehlen in der Schlussphase die Körner

In der Schlussphase fehlte dem 1. FC Nürnberg die Kraft, erneut zurückzukommen. Stattdessen machten Churlinov (85.) und Itakura in der Nachspielzeit mit dem 3:1 und 4:1 den Deckel drauf für die Königsblauen.