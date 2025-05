Thomas Kleine wird Cheftrainer bei Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth macht ihren Interimstrainer Thomas Kleine nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zum Chefcoach. Auch Co-Trainer Milorad Pekovic geht mit in die Saison 2025/26, das gab der Verein am Montag bekannt. Kleine (47) hatte Anfang Mai die Nachfolge von Jan Siewert angetreten.

"Größeren Umbruch" steht an

"Beide haben es geschafft, in einer sehr schwierigen Situation unsere Mannschaft erfolgreich über die Ziellinie zu führen, und es war trotz der Kürze der Zeit schon zu sehen, worauf sie Wert legen", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner. "Wir werden einen größeren Umbruch in der Mannschaft haben, und ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam schaffen, etwas aufzubauen."

Fürth hatte sich am letzten Spieltag dank dreier Tore von Felix Klaus mit einem 3:2 gegen Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV gerettet. Die SpVgg beendete die Saison auf dem 13. Tabellenplatz.