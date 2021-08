2. Bundesliga: Tabellenführer Regensburg schlägt auch Schalke

Trainer Mersad Selimbegovic verzichtete auf personelle Umstellungen. Und auch sein Team machte genauso weiter, wie sie am vergangenen Wochenende aufgehört hatten. Nach einem 2:0-Auswärtssieg in Darmstadt, einem 3:0 gegen Sandhausen und einem weiteren 3:0 in Kiel folgte der Erfolg gegen den Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Mit 12:1 Toren und der maximalen Punktausbeute setzte der Jahn seine Auftaktserie fort.

Jan-Niklas Beste erzielt die verdiente Jahn-Führung

Regensburg stand von Anfang an gut gegen den Bundesliga-Absteiger. Und Andreas Albers hatte (7.) die erste Einschussmöglichkeit in dieser Partie. Die konnte Schlussmann Ralf Fährmann noch zur Seite ablenken. Eine Minute später ließ ihm Jan-Niklas Beste (8.) keine Chance, sein Schuss aus 20 Metern segelte in die rechte obere Torecke zur 1:0-Führung. Angesichts von inzwischen 9:0 Toren in dieser Saison stimmten die Regensburger Fans jetzt schon das Lied "Nie mehr zweite Liga" an.

Nur eine strittige Strafraumszene gegen Regensburg

Schalke kam weiterhin nicht gefährlich vor das Tor der Oberpfälzer. Bei denen wurde Albers geblockt (16.), als er in den gegnerischen Strafraum eindrang. Nach einem schnellen Zuspiel durch Erik Wekesser auf David Otto musste sich der königsblaue Keeper (27.) gehörig strecken, um den ersten Versuch sowie den Nachschuss abzuwehren. Bis zur Halbzeitpause baute Schalke die Spielanteile zwar allmählich aus, ohne aber wirklich zwingend vor dem Regensburger Kasten aufzutauchen. Allerdings wäre nach Sarpreet Singhs Ellenbogentreffer gegen Reinhold Ranftl (38.) ein Strafstoßpfiff möglich gewesen.

Schalke drängt, aber der SSV trifft

Mit einigen schnellen Angriffen kamen die Gäste besser aus der Pause. Doch mitten in diese Drangphase legte Steve Breitkreuz (55.) nach zum 2:0 für den Jahn. Das beflügelte die Regensburger nochmals. Eine immer länger werdende Flanke von Beste zwang den Schalker Keeper Fährmann, die Kugel mit den Fingerspitzen der rechten Hand über seinen Kasten zu lenken. David Otto traf aber (73.) in die halbhohe rechte Ecke zum 3:0.

Erstes Gegentor dieser Saison bringt Jahn nicht aus dem Konzept

Dann bekleckerte zwar Schalke die weiße Weste der Oberpfälzer. Simon Terodde verwandelte unhaltbar zum 3:1. Auch davon ließ sich Regensburg aber nicht beeindrucken. Sarpreet Singh machte für den Jahn mit dem 4:1 (86.) den Deckel drauf.