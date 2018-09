2. Bundesliga: Regensburgs Adamyan schockt den HSV

Adamyan trifft wie er will

Für Adamyan waren es seine Zweitligatore Nummer sechs bis acht. Der zehnmalige armenische Nationalspieler erwischte einen Sahnetag und traf zum ersten Mal in der 11. Minute, als er dem unsicheren HSV-Keeper Julian Pollersbeck an dessen Sechzehner den Ball abnahm und dann freie Bahn zum Tor hatte. Zehn Minuten später ließ er das 2:0 folgen - diesmal zog er nach einer gelungenen Kombination ab. Sein von Leo Lacroix noch abgefälschter Schuss war diesmal unhaltbar für Pollersbeck. Tor Nummer drei legte Adamyan dann in der 35. Minute nach: Nach einem Freistoß von Andreas Geipl legte Asger Sörensen auf den Armenier ab, der allein vor dem Tor dann leichtes Spiel hatte.