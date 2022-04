2. Bundesliga: Regensburg sichert in Dresden Klassenverbleib

Am Ende lachte Andreas Albers - so wie so oft beim SSV Jahn Regensburg. Der Mittelstürmer erlöste die Regensburger bei Dynamo Dresden und machte damit den Klassenverbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga endgültig perfekt, als er kurz vor dem Ende zum 1:1 (0:0) per Kopf traf. Der Jubel darüber war am Ende groß. Der gebürtige Oberbayer Christoph Daferner hatte Dresden zuvor in Führung gebracht (73. Minute).

Zwei Spieltage vor dem Ende ist es also auch rein rechnerisch nicht mehr möglich, dass die Dresdner (31 Punkte) vom Relegationsplatz aus den aktuell Tabellen-Elften Jahn (39) einholen - auch wenn das schon vorher aufgrund des Torverhältnisses doch recht unwahrscheinlich erschien. Dresden beendet die Saison auf jeden Fall auf Relegationsrang 16.