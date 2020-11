2. Bundesliga: Regensburg schlägt dezimierte Würzburger mit 2:1

Die Gastgeber starteten mit viel Schwung in die Partie, konnten ihre Großchancen aber 45 Minuten lang nicht nutzen. Einen scharf hereingegebenen Ball von Albion Vrenezi wehrte Kickers-Keeper Fabian Giefer nach vorne ab, wodurch Kaan Caliskaner frei abziehen konnte. Eine Kopfballabwehr vom auf der Linie stehenden Florian Flecker verhinderte den Würzburger Rückstand. Nach einer Viertelstunde gelang es den Unterfranken, den Oberpfälzern den Wind etwas aus den Segeln zu nehmen.

Starker Würzburger Keeper Giefer rettet 0:0-Halbzeitstand

Nach einem Abwehrpatzer durch Daniel Hägele musste Giefer (30.) sein Team bei einem Abschlussversuch durch Sebastian Stolze nochmals vor einem Gegentor bewahren. Ein zur Ecke abgewehrter Fernschuss von David Kopacz (37.) war eine der wenigen Chancen für den Aufsteiger. Die Latte rettete Würzburg nach einem satten Kopfstoß (41.) durch Stolze das torlose Remis in die Halbzeitpause. Würzburgs Torhüter Giefer erwies sich (54.) erneut als eine starke Nummer eins, als er bei eine Fernschuss durch Albion Vrenezi eine Flugparade zeigte.

Rückstand für Würzburg in Unterzahl, später Anschlusstreffer

Würzburgs Trainer Bernhard Trares versuchte sein Team durch einen Dreifachwechsel zu stabilisieren. Er brachte Niklas Hoffmann (56.), Dominic Baumann (56.) und Gouglas (60.). Durch Kopacz (61.) zeigte sich der Aufsteiger wieder einmal gefährlich vor dem Regensburger Tor, Keeper Alexander Meyer konnte die Kugel am rechten Pfosten von der Linie kratzen. Ausgerechnet als die Unterfranken etwas mutiger wurden, mussten sie nach einer fragwürdigen roten Karte (66.) gegen den gerade erst eingewechselten Hoffmann in Unterzahl weiterspielen. Erik Wekesser (81.) drückte die Kugel noch knapp am rechten Pfosten vorbei. Jan-Niklas-Beste hingegen drückte die Kugel (83.) über die Line zum späten Führungstreffer, Stolze machte mit dem 2:0 (88.) den Deckel drauf. Hendrick Hansens Anschlusstreffer (90. + 2) kam zu spät.

Würzburg weiter Schlusslicht, Regensburg rückt auf

Nach seinen Einstand mit einem Sieg konnte der neue Würzburger Coach Trares nicht für eine Aufbesserung des Punktekontos beim Tabellenschlusslicht sorgen. Regensburg hingegen beendete eine Serie von zuletzt drei Niederlagen in Folge und rückt vor auf Platz neun.