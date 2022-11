2. Bundesliga: Regensburg holt gegen Braunschweig einen Punkt

In Regensburg gingen die Gastgeber nach 11 Minuten in Führung. Charalambos Makridis war das Leder nach einem Schuss von Joshua Mees an den rechten Pfosten direkt vor die Füße gefallen. Er nutzte die Chance und brachte das Spielgerät aus rund fünf Metern zum 1:0 im Kasten von Ron-Thorben Hoffmann unter. Der VAR schaute sich das Tor noch einmal an und überprüfte eine Abseitsposition von Makridis. Doch der Treffer zählte.

Allerdings währte die Freude nur kurz, denn Braunschweig schickte nur zwei Minuten später eine direkte Antwort. Den Schuss von Lion Lauberbach fälschte Thorsten Kirschbaum zwar noch ab, doch der rollte zum 1:1-Ausgleich für die Eintracht über die Linie. Gegen die tief stehenden Gäste konnten die Oberpfälzer dann nicht mehr nachlegen. Mit dem 1:1 ging es für die Teams in die Kabine.