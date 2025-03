Mit Herz, Kampf und VAR-Glück: 1. FC Nürnberg siegt in Münster

1:0 gewann der 1. FC Nürnberg am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei Preußen Münster. Dabei spielte das Team von Trainer Miroslav Klose alles andere als souverän auf. Am Ende retteten eine starke Defensive und ein starker Konter trotzdem drei Punkte beim Abstiegskandidaten.

Lag es an der Frühlingssonne in Münster? Hatte der 1. FC Nürnberg den Abstiegskandidaten Preußen unterschätzt? Die Mittelfranken wirkten bei ihrem Gastspiel in Nordrhein-Westfalen phasenweise so schläfrig und unkonzentriert, als wären sie selbst das Team im Tabellenkeller.

Furioser Preußen-Start

Preußen Münster lief den Club von Beginn an hoch an, forcierte Ballverluste und erspielte sich schon in Halbzeit eins beste Gelegenheiten und war in den ersten 30 Minuten extrem engagiert, lief die Franken im Aufbauspiel konstant hoch an und forcierte mehrere Ballverluste. Nürnberg benötigte rund eine halbe Stunde, um sich etwas zu fangen und Sicherheit in Spiel zu bringen.

Justvan-Freistoß an den Pfosten

Da hätte der Club durchaus schon zurückliegen können. Die Münsteraner Lorenz und Kinsombi vergaben beste Chancen. Immerhin: Julian Justvan zirkelte einen Club-Freistoß an den Außenpfosten (30.) - der 1. FC Nürnberg deutete kurz an, dass er tatsächlich mitspielen will.

Münster schnürt Nürnberg ein

Doch so richtig besser wurde es nach dem Seitenwechsel nicht, eher im Gegenteil. Phasenweise veranstaltete Münster fast schon ein Powerplay, Nürnberg war fast nur noch defensiv gefordert. Ein Kinsombi-Kopfball an den Pfosten (58.), zwei geblockte Schüsse des Ex-Nürnbergers Florian Pick (61.), bei einem Lorenz-Freistoß musste Club-Torwart Jan Reichert seine ganze Klasse zeigen (67.) - die Münsteraner Führung eigentlich überfällig.

Ein Schussversuch endet im Seitenaus

Die mitgereisten Club-Fans feuerten weiter pausenlos an, der 1. FC Nürnberg mühte sich zu gelegentlichen Entlastungsangriffen. Diese waren aber weitgehend harmlos. Das Paradebeispiel für die Club-Schwäche nach 79 Spielminuten: Münsters Torwart Schenk war weit aus seinem Tor gestürmt, klärte aber schwach in die Füße von Jens Castrop. Dessen überhasteter Versuch, mit einem weiten, hohen Ball das verwaiste Tor zu treffen, endete im Seitenaus.

Tzimas überragender Vorbereiter, Schleimer trifft

Dass Nürnberg am Ende doch noch feiern durfte, lag am ersten vernünftig zu Ende gespielten Angriff der Mittelfranken. Nach schöner Ballstaffette durchs Mittelfeld schickte Castro Stefanos Tzimas steil. Der Nürnberger Topstürmer war im Strafraum nicht zu bremsen, vernaschte zwei Gegner, tunnelte einen dritten und legte uneigennützig quer zu Lukas Schleimer, der zum umjubelten 1:0 aus rund neun Metern einschob.

VAR-Glück in der Nachspielzeit - kein Elfmeter

Münster warf noch einmal alles nach vorne, wieder wurde es turbulent im Club-Strafraum. Als ein Münster-Freistoß schon geklärt war (90.), zeigte Schiedsrichter Lars Erbst auf den Elfmeterpunkt - Nürnbergs Caspar Jander hatte den Schuss mit angelegtem Arm berührt. Doch der Video-Schiedsrichter griff ein. Mehrere Minuten musste der Club warten, Erbst schaute sich die Szene selbst noch einmal an. Dann die Erlösung: Kein Handspiel, kein Treffer - der Club rettete den knappen Sieg über die Zeit.