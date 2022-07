2. Bundesliga: Nürnberg schlägt Fürth im 269. Franken-Derby

Die 269. Auflage des traditionsreichsten aller deutschen Derbys zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth endete am Samstag (23.07.22) im Max-Morlock-Stadion mit einem 2:0 Erfolg für den Club. Die Neuzugänge Christoph Daferner (15.) und Manuel Wintzheimer (81.) entschieden mit ihren Treffern die Partie. "Derbys haben sehr viel Feuer drin. Es ist geil, ein Tor zu machen, ich bin happy", sagte der als Joker erfolgreiche Wintzheimer. Auch Spielmacher Mats Möller Dählie war vom dem Ergebnis angetan: "Es war ein extrem schöner und ein wichtiger Sieg für uns."

Der Fürther Coach Marc Schneider hatte sich seinen 42. Geburtstag dagegen sicher angenehmer vorgestellt. Offensiv kam von seinem Team zu wenig. "In der letzten Zone waren wir zu inkonsequent", rügte der Schweizer.

Die Nürnberger beendeten damit vor 41.204 Zuschauern nicht nur eine Durststrecke von fünf sieglosen Partien gegen den Lokalrivalen, sie verhinderten zugleich einen Fehlstart in die Saison. Der Bundesliga-Absteiger aus Fürth ist dagegen nach zwei Spieltagen sieglos.

Nürnbergs Sturm-Duo schlägt zu

In einer von Anfang an hitzig geführten Partie ging der Club in der 15. Minute verdient in Führung. Die rot-weißen Gastgeber hatten die Kleeblätter von Anfang an unter Druck gesetzt und dabei auch die zahlreicheren Chancen herausgeholt.

Eine nutzten die Nürnberger dann effektiv: Stürmer Kwadwo Duah hatte eine Flanke von Tim Handwerker Richtung zweiten Pfosten genickt. Weil Fürths Tormann Andreas Linde das Leder knapp verpasste, konnte der perfekt angelaufene Christoph Daferner den Ball aus kürzester Distanz zum 1:0 über die Linie schieben.

Auch in der Folge gab der Club über weite Strecken den Ton an. Bei Fürth ließ Branimir Hrgota (36.) die beste Gelegenheit ungenutzt. Der Torjäger blieb gegen den herauseilenden Christian Mathenia nur zweiter Sieger.