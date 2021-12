2. Bundesliga: Niederlage für Regensburg zum Jahresabschluss

Beim SSV Jahn Regensburg hatte man sich zum Jahresabschluss einen Sieg gewünscht. Der "wäre gut für die Pause, die Vorbereitung und den Start. Aber es ist kein Wunschkonzert - das wünscht sich Darmstadt auch", sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Spitzenduell. Den Wunsch erfüllt bekamen dann auch die Gäste. Mit 2:0 nahmen sie die drei Punkte als Weihnachtsgabe des SSV gerne entgegen.

Ohne Treffer durch die erste Hälfte

Kurz nach dem Anpfiff war es Glück für SSV-Keeper Alexander Meyer, dass der Ball, den Tim Skarke (1') auf die untere Ecke abfeuerte, am Aluminium hängen blieb. Während Darmstadt bereits offensive Akzente setze, mussten sich die Gastgeber im Aufbau noch sortieren. In der 23. Minute parierte der Jahn-Tormann dann den nächsten Schussversuch von Skarke. Gästekeeper Schumann (28') hielt im Gegenzug einen Torabschluss von Max Besuschkow problemlos. Einen richtig gefährlichen Abschluss gab es bis zur Pause allerdings nicht mehr zu sehen. Und so ging es mit 0:0 in die Pause.

Regensburg macht Druck

Um mehr Druck in die Partie zu bringen schickte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegović mit Erik Wekesser und Kaan Caliskaner zwei frische Kräfte ins Rennen. Die beste Chance hatte dann Besuschkow, der aus gut 14 Metern mit dem rechten Innenrist direkt abzog. Keeper Schuhen (58') rettete mit einer tollen Flugeinlage. In der 69. Minute hatte dann Sarpreet Singh die Riesenchance auf die Führung, verfehlte die anvisierte untere rechte Ecke aber um Zentimeter.

Darmstadt trifft

Erfolgreicher war kurze Zeit später Darmstadts Emir Karic, der mit dem linken Innenrist flach zum 1:0 für die Gäste vollendete. Die Oberpfälzer mussten den Rückschlag kurz wegstecken, um dann den Ausgleichstreffer ins Visier zu nehmen. Selimbegovic wechselte Sommerneuzugang Yildirim (80') ein. Darmstadts Karic war derweil fast die Entscheidung gelungen. Der Österreicher schob das Leder aber hauchdünn an der linken Stange vorbei. In der 90. Minute gelang dann Tobias Kempe das 2:0-Endergebnis für den SV.