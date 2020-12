2. Bundesliga: Jahn Regensburg und Wiesbaden trennen sich torlos

Die erste Halbzeit der Partie war wie das Stochern im dichten Regensburger Nebel. Zu schwach war die Passquote auf beiden Seiten. So entwickelten sich auch kaum Offensivaktionen. Nur Kaan Caliskaner (35.) für den SSV und Jaka Bijol (40.) für 96 schossen je einmal auf den Kasten. Die Oberpfälzer zog nach einem weit getretenen Freistoß per Dropkick aus 15 Metern rund einen Meter rechts neben den Pfosten.

Spärlicher Offensivgeist auch in der zweiten Hälfte

Mit einem Kopfball von Marcel Franke (66.) zeigten die 96er wieder eine Offensivaktion. Die Kugel konnte Keeper Alexander Meyer an die Unterkante der Latte und danach nach vorne ablenken, wo ein Mitspieler klären konnte. Kurz darauf (71.) hatte auch Regensburg die große Chance. Andreas Albers legte flach von der Grundlinie in die Mitte. Jan-Marc Schneiders Direktabnahme ging aber deutlich über das kurze Eck. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit konnte aber keine der beiden Mannschaften mehr einen Treffer setzen. Und so blieb es bei dem torlosen Remis.