2. Bundesliga: Jahn Regensburg trotz Remis weiter Tabellenführer

Die Warnung des Trainers klang eindrücklich: "Wir müssen ans Leistungslimit gehen, wenn wir dort was holen wollen, sonst können wir richtig unter die Räder kommen", sagte der Jahn-Coach Mersad Selimbegovic. Und tatsächlich ging es mit einem flinken Düsseldorfer Team los am Samstagnachmittag am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga.

Doch die Regensburger hielten dagegen und kamen am Ende zum leistungsgerechten 1:1 (1:1). Sie bleiben damit zumindest vorübergehend überraschender Spitzenreiter in Liga zwei. Ganz zufrieden dürften sie nach dem dritten Spiel in Serie ohne Sieg aber trotzdem nicht gewesen sein. Auch weil der Videoassistent in der zweiten Halbzeit ein Jahn-Tor zurückpfiff.

Jahn-Mittelfeldspieler Besuschkow trifft zur Führung

Die Oberpfälzer trafen gleich mit ihrer ersten Chance ins Tor. Max Besuschkow zog wie schon am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg vom linken Strafraumeck nach innen und setzte seinen scharfen Schuss rechts unten rein ins Tor. Statt hinter dem FCN-Torwart Christian Mathenia schlug der Ball halt diesmal hinter dem gebürtigen Regensburger und heutigen Düsseldorfer Florian Kastenmaier ein (18. Minute).

Danach hatte der für Carlo Boukhalfa (Nasenbeinbruch) neu ins Team gerückte Jahn-Angreifer Kaan Caliskaner die Chance aufs 2:0, nachdem sich Kastenmaier bei einer Flanke von Jan-Niklas Beste verschätzt hatte. Doch statt ins nahezu leere Tor zu treffen, ging Caliskaners Kopfball knapp am Tor vorbei (32.).

Robert Bozenik trifft zum Ausgleich - Videoassistent legt Einspruch bei Jahn-Treffer ein

Nun ja, und wenn die Tore auf der einen Seite nicht fallen, fallen sie eben auf der anderen: Nur eine Minute nach Caliskaners Chance kam die Fortuna zum Tor. Nachdem der SSV eine erste Flanke noch verteidigt hatte, setzte der Fortune Florian Hartherz nach, brachte den Ball noch einmal nach innen - und Robert Bozenik köpfte das 1:1 (33.). Zur Halbzeit ging das Ergebnis in Ordnung.

In der zweiten Hälfte war es dann erneut Bozenik, der für Gefahr sorgte: Er schlenzte jedoch knapp neben das Tor von Alexander Meyer (55.), ehe er sich in einer immer zerfahreneren Partie wie später auch drei Regensburger die gelbe Karte abholte.

Der Jahn zog sich in der Folge immer weiter zurück - und schien am Ende doch da für einen glücklichen Gegenstoß: Tor nach einer Ecke durch Scott Kennedy, weil sich Kastenmaier verschätzte. Doch der Treffer wurde wegen Handspiels vom Videoassistenten aberkannt (75.). Weil auch Makridis kurz vor dem Ende nicht mehr für den SSV traf (90.+1), blieb es beim Remis.

Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg 1:1 (1:1)

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Narey, Klarer, A. Hoffmann, Hartherz - F. Klaus, Tanaka (90. Piotrowski), Sobottka (73. Bodzek), Peterson - Hennings (73. Shipnoski), Bozenik (85. Appelkamp)

Jahn Regensburg: A. Meyer - Faber (82. Saller), Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Gimber - Beste (89. Guwara), Besuschkow (89. J. Elvedi), Singh (82. Makridis) - Caliskaner (66. Zwarts), Albers

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Tore: 0:1 Besuschkow (18.), 1:1 Bozenik (33.)

Zuschauer: 19256

Gelbe Karten: Bozenik (1) / Caliskaner (1), Breitkreuz (3), Gimber (2), Beste (2)