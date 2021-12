2. Bundesliga: Jahn Regensburg kann starke Hinrunde nicht krönen

Sie hatten sich etwas vorgenommen beim SSV Jahn Regensburg im Top-Duell gegen den SV Werder Bremen zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga. "Wir wollen was holen und überraschen, um eine ruhige Rückrunde zu haben", sagte der Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Heimspiel am Freitag.

Anscheinend hat sich der neue Werder-Coach Ole Werner die Pressekonferenz nicht angeguckt. Zumindest war sein Team anfangs augenscheinlich überrascht von der Wucht der Regensburger, die bereits früh in Führung gingen, am Ende aber trotzdem noch 2:3 (1:1) unterlagen. Mit zunehmender Spieldauer waren die kombinationsstarken und deutlich besser besetzten Bremer das bestimmende Team im Jahnstadion.

Die Oberpfälzer haben damit nach dem 0:3 in Heidenheim am 17. Spieltag die nächste bittere Niederlage kassiert. In die Rückrunde werden die etatmäßig eher unten in der Tabelle angesiedelten Regensburger trotzdem als bestes bayerisches Team starten. Zumindest bleiben sie in Reichweite der Aufstiegsplätze.