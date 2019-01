2. Bundesliga: Jahn Regensburg erwartet "intensives Match"

Fokussiert in die Restrückrunde

Der Jahn steht nach 18 Spieltagen im gesicherten Mittelfeld und hat damit die Erwartungen wieder mal übertroffen. Die Testspielniederlagen gegen Würzburg (0:1) und Ingolstadt (0:5) waren zwar so nicht eingeplant, könnten aber Warnschüsse zur rechten Zeit gewesen sein. Fokussiert wollen die Oberpfälzer in den restlichen 16 Partien daran arbeiten, dass sie nicht in den Abstiegskampf geraten. "Was natürlich zum Auftakt unheimlich wichtig ist: Gut in die Restrückrunde zu starten", sagte der Coach. "Es geht darum, dass wir top da, fit und spritzig sind."