2. Bundesliga: Jahn freut sich auf den Tabellenführer

Noch läuft es in dieser Saison nicht rund für den Vorjahresvierten aus Regensburg. Das 0:2 gegen Dynamo Dresden vor Wochenfrist war enttäuschend. Selten hat man Trainer Achim Beierlorzer so aufgebracht erlebt angesichts der schwachen Leistung seiner Elf. Doch Haken dran, am Sonntag steht das Gastspiel bei Bundesligaabsteiger Hamburger SV (Anstoß: 13.30 Uhr) an: "Das Spiel ist natürlich ein absolutes Highlight dieser Saison – aber auch da geht es um drei Punkte. Wir haben gut trainiert und wollen um diese Punkte kämpfen", sagt Mittelfeldspieler Benedikt Saller.

Mit Spaß, aber nicht als Touristen nach Hamburg

"Wir fahren nicht als Touristen nach Hamburg", sagt auch Marcel Correia. Den HSV sieht er als "sehr spielstarke Mannschaft" an "mit schnellen Außen und wuchtigen Stürmern - vollgepackt mit Bundesliga-Spielern".