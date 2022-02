FC Ingolstadt trotz Bremen einen Punkt ab

Der FC Ingolstadt 04 trotz Werder Bremen ein glückliches, aber nicht ungerechtes 1:1-Unentschieden ab. Die Hausherren ließen zahlreiche Chancen liegen, die Schanzer gaben sich zu keiner Zeit geschlagen und durften so am Ende ihren fünften Punkt aus den letzten drei Spielen bejubeln.

FC Ingolstadt mit vier neuen Kräften

Auf dem Papier waren die Hanseaten der haushohe Favorit gegen die Schanzer. Aber der Tabellenletzte wollte sich keinesfalls verstecken vor den 15.000 Zuschauern im Weserstadion. Ingolstadt-Coach Rehm nahm gegenüber dem 0:0 gegen Sandhausen gleich vier Wechsel vor: Für Nikola Stevanovic, Thomas Keller (beide Bank), Hans Sarpei (Gelb-Rot-Sperre) und Fabian Cavadias (nicht im Kader) begannen Nico Antonitsch, Denis Linsmayer, Filip Bilbija und Patrick Schmidt.

Drei Riesenchancen innerhalb von fünf Minuten

Die Hausherren verzeichneten in der ersten halben Stunde deutlich mehr Ballbesitz, hatten größtenteils das Heft in der Hand. Die Ingolstädter standen defensiv sehr kompakt, konnten gut dagegen halten und hatten sogar in der 36. Minute die Riesenchance zur Führung durch Bilbija. Nur wenige Minuten später lag das 1:0 für die Bremer regelrecht in der Luft, als Niclas Füllkrug das Leder aus sechs Metern mit dem Kopf auf den Kasten von FCI-Keeper Dejan Stajanovic drückte und an der Latte scheiterte. Im direkten Gegenzug vergab erneut Bilbija, als er alleine aufs Bremer Tor zulief und überhastet aus 14 Metern die Kugel rechts am Kasten vorbeizog.

Gerechtes 0:0 zur Pause

Beide Teams machten nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo sie vor der Pause aufhörten: Es blieb ein kurzweiliges, intensives Spiel. Erneut hatten die Bremer mehr Spielanteile, konnten aber lange kein Kapital daraus schlagen - bis zur 75. Minute, als sich Füllkrug im Luftduell im Ingolstädter Strafraum durchsetzte und für Torjubel bei den Hausherren sorgte. Die Grün-Weißen wollten nachlegen, verpassten aber die vorzeitige Entscheidung.

1:1 durch Bilbija

Der Außenseiter behielt die Nerven und schaffte in der 85. Minute die dicke Überraschung - mit einem Heber überwand der 21-jährige Berliner Bilbija Bremens Torwart Pavlenka - es stand 1:1. Dabei blieb es bis zum Abpfiff. Damit konnte das Rehm-Team zumindest vorübergehend die Rote Laterne an Aue abgeben, die am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf spielen.

Werders Trainer Werner verpasst Siegrekord

Die Schanzer vermasselten Werders Coach Ole Werner den Siegrekord von Trainer-Ikone Otto Rehhagel. Der Bundesliga-Absteiger vergab den achten Erfolg in Serie. "König Otto" hatte die Bestmarke in der Saison 1980/81 aufgestellt, als die Hanseaten ebenfalls in der 2. Liga spielten. Trotzdem kletterten die Bremer über Nacht auf Platz eins, weil auch der Hamburger SV im Parallelspiel nicht über ein 1:1 in Sandhausen hinaus kam.

Nächsten Samstag geht es für die Ingolstädter gegen das nächste Top-Team: Sie erwarten zu Hause den FC St. Pauli, der ebenfalls ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden will.