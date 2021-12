2. Bundesliga: Ingolstadt rettet Unentschieden in Rostock

Der FC Ingolstadt hat sich beim Auswärtsspiel in Rostock ein Unentschieden gesichert. Trotz großer Personalsorgen und eines drückend überlegenen Gegners endete das Spiel 1:1. Thomas Keller hatte Ingolstadt in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, bevor John Verhoek kurz nach Wiederbeginn ausglich.

Aus der Not eine Tugend machen, das hatten sich André Schubert und seine Mannschaft vor dem Spiel bei Hansa Rostock vorgenommen. Sieben Corona-Infektionen hatte es unter der Woche im sportlichen Stab des FCI gegeben. Weitere acht Personen mussten aufgrund fehlender Impfungen in häusliche Quarantäne. Das Resultat: Fast die halbe Startelf musste Schubert im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen den HSV austauschen.

Zunächst keine Spieler aus der zweiten Mannschaft

Im Tor stand Robert Jendrusch dazu kamen Fatih Kaya, Jan-Hendrik-Marx, Maximilian Neuberger und Jalen Hawkins. Nicht unbedingt das erfahrenste Personal, aber nicht die Jugendtruppe, die man nach den Aussagen vom Ingolstadt-Trainer im Vorfeld der Partie erwartet hatte. "Das ist die erste PK, in der ich zum Gegner wahrscheinlich mehr sagen kann als zu unserer eigenen Aufstellung", hatte Schubert noch am Freitag verlauten lassen.

Das Spiel dominierte - wie es nicht anders zu erwarten war - der FC Hansa Rostock von Anfang an. Bester Akteur auf Seiten der Ingolstädter: das Aluminium. Gleich zweimal rettete das Gebälk in den ersten 45 Minuten. Erst war es der Pfosten gegen John Verhoek (2.). Wenig später die Latte, die den kräftigen Schuss von Calogero Rizzuto auf die Linie lenkte. Wieder zwei Minuten später durfte Jendrusch seinen ersten Ball für Ingolstadt in der zweiten Liga halten.

Traumtor von Keller bringt FCI in Führung

Dass Rostock nicht schon nach der Anfangsphase mit ein, zwei Toren vorne lag, grenzte an ein Wunder. Immer wieder kombinierte sich der Gastgeber durch die überfordert wirkende Ingolstädter Hintermannschaft. Noch mehr verwunderte, dass der Tabellenletzte kurz vor der Pause sogar in Führung ging. Freistoßspezialist Thomas Keller schlenzte in der 41. Minute den Ball unhaltbar in den linken Winkel.

Nach der Pause dauerte es wieder nur wenige Momente, bis das Tor von Jendrusch richtig in Gefahr geriet. Erst rauschte ein Freistoß knapp über (47.), dann senkte sich der Kopfball von Verhoek langsam unter die Latte (49.). Ausgleich. Beim 1:1 sah die gesamte Hintermannschaft der Ingolstädter nicht gut aus.

Zweimal Videoassistent in der Nachspielzeit

In der Folge ging es für Ingolstadt nur darum, wenigstens einen Punkt aus Rostock mitzunehmen. Mit vollem Körpereinsatz stemmten sich die Schanzer gegen die Niederlage. Exemplarisch dafür Nico Antonitsch, der eine festen Schuss im letzten Moment mit dem Kopf klärte (69.) oder Jendrusch, der immer wieder gut parierte. In der Nachspielzeit überprüfte der Videoassistent zwei mögliche Elfmeterentscheidungen - eine auf jeder Seite. Doch die Pfeife blieb stumm. So blieb es nach einer umkämpften Schlussphase beim 1:1.

Nach dem Spielverlauf ist es sicher ein gewonnener Punkt für den FCI. Doch viel bringt dieser Punkt nicht. Der FC Ingolstadt ist weiterhin abgeschlagener Letzter in der 2. Bundesliga. Mit sieben Zählern liegen sie fünf Punkte hinter dem 17. SV Sandhausen.