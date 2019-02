2. Bundesliga: Ingolstadt mit zweitem Heimsieg der Saison

FCI-Trainer Jens Keller änderte seine Startformation im Vergleich zum 3:0-Sieg in Aue auf zwei Positionen. Für Mergim Mavraj und Almog Cohen, dessen Mutter gestorben ist und der sich deshalb gegen einen Einsatz entschied, rückten Benedikt Gimber und Konstantin Kerschbaumer ins Team.

Unspektakuläre Anfangsphase

Es dauerte eine knappe Viertelstunde, bis beide Mannschaften zu ihren ersten Möglichkeiten kamen. Zunächst war es der Ingolstädter Sonny Kittel, dessen Freistoßflanke Bochums Dominik Baumgartner in Richtung eigenes Tor verlängerte. Dann zog auf der anderen Seite der Bochumer Sebastian Maier ab. Sein Schuss flog aber weit vorbei. Die erste große Chance des Spiels hatten die Ingolstädter erst nach 29 Minuten. Ein Klärungsversuch der Bochumer landete direkt vor dem heranstürmenden Thomas Pledl, dessen Schuss aus zehn Metern von halbrechts Torhüter Manuel Riemann mit einer Glanztat per Fuß abwehrte.

Kittel mit Doppelpack im ersten Durchgang

Kurz darauf (32.) war Riemann chancenlos. Pledl wurde mit einem hohen Ball in den Strafraum geschickt, ging an Hoogland vorbei und legte quer. Am Fünfmeterraum setzte sich Sonny Kittel durch und traf zur Führung. Seinen Torjubel widmete er seinem trauernden Mannschaftskollegen Almog Cohen, indem er dessen Trikot hochhielt. Beinahe im Gegenzug hatten die Bochumer die Möglichkeit zum Ausgleich. Eine abgefälschte Flanke landete bei Maier, dessen Schuss FCI-Keeper Philipp Tschauner aber parieren konnte. Sechs Minuten vor der Pause traf erneut Kittel für die Ingolstädter. An der Strafraumgrenze angespielt ging er an Baumgartner vorbei und schloss aus spitzem Winkel ab. Reimann wehrte den unplatzierten Schuss ins eigene Tor. Drei Minuten später traf Pledl fast zum 3:0. Sein Schuss ging knapp drüber.

Bochum druckvoll nach der Pause

Die in der ersten Halbzeit über weite Strecken harmlosen Gäste kamen druckvoller aus der Kabine und setzten sich zunehmend in der Hälfte der Ingolstädter fest. In der 65. Minute vergab der eingewechselte Tom Weilandt die große Chance zum Anschluss. Völlig frei köpfte er aus fünf Metern haarscharf am Tor vorbei. Nachdem auch Simon Zoller eine Gelegenheit liegen ließ, traf Vitaly Janelt schließlich doch zum 1:2 (72). Trotz weiterer Chancen der Bochumer retteten die Schanzer die Führung über die Zeit. Sie feierten damit nach einem halben Jahr ohne Dreier im Sportpark ihren zweiten Heimsieg der Saison und verließen die direkten Abstiegsplätze erstmals seit dem sechsten Spieltag.

FC Ingolstadt - VfL Bochum 2:1 (2:0)

Ingolstadt: Tschauner - Paulsen, Kotzke, Gimber, Otavio - Krauße - Kerschbaumer, Träsch (82. Gaus) - Pledl (88. Neumann), Kittel - Lezcano (69. Kutschke).

Trainer: Keller

Bochum: Riemann - Celozzi, Baumgartner, Hoogland, Soares - Losilla - Sebastian Maier (46. Janelt), Lee (82. Tesche) - Sam (46. Weilandt), Robbie Kruse - Zoller.

Trainer: Dutt

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Tore: 1:0 Kittel (31.), 2:0 Kittel (38.), 2:1 Janelt (72.)

Zuschauer: 7464

Gelbe Karten: Kerschbaumer (2), Paulsen - Losilla (5)