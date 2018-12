2. Bundesliga: Harmlose Fürther in Köln ohne Chance

Köln macht gegen zehn Fürther alles klar

Nach dem Wechsel erhöhte Köln sogar noch einmal die Schlagzahl und hatte drei Chancen binnen weniger Minuten. In der 51. Minute dann die Vorentscheidung in dieser Partie: Drexler wurde im Strafraum von Maximilian Bauer bearbeitet, Schiedsrichter Sören Storks zeigte auf den Elfmeterpunkt und schickte Bauer mit Gelb-Rot in die Kabine. Terodde verwandelte den Strafstoß sicher, Fürth nun also nur noch zu zehnt und um Schadensbegrenzung bemüht. Doch auch daraus wurde nichts. Jhon Cordoba traf zum 3:0 (60.), erneut Simon Terodde mit seinem 19. Saisontreffer zum 4:0 (78.).