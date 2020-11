2. Bundesliga: Greuther Fürth schlägt Jahn Regensburg mit 3:1

Fürth sichert sich den Sieg mit zwei weiteren Treffern

Die Grün-Weißen kamen deutlich selbstbewusster aus der Kabine und hielten die Oberpfälzer aus der eigenen Hälfte fern, ohne jedoch selbst gefährlich ins gegnerische Drittel einzudringen. Greuther Fürth drückte weiter und belohnt sich mit der erneuten Führung. David Raum lief unbedrängt über links bis zur Grundlinie vor und brachte dann das Leder gefühlvoll an den zweiten Pfosten zu Paul Seguin (56.), der die Kugel in aller Ruhe annehmen konnte, um sie dann mit rechts flach aufs kurze Eck zu jagen. Alexander Meyer war zwar zur Stelle, den scharfen Schuss konnte er aber nicht mehr am Einschlag hindern.

Die Gastgeber erhöhten auf 2:1. Julian Green legte mit einem starken Tor nach. Der 25-Jährige hatte einen Freistoß von der linken Seite aus nur angetippt. Raum stoppte für ihn und Green jagte das Leder mit dem rechten Innenrist aufs Regensburger Tor. Das Spielgerät kam exakt im inneren Lattenkreuz an und klatschte von dort in die Maschen. Fürth lag mit 3:1 vorn und die Regensburger Andreas Albers und Jan Elvedi verpassten aus kürzester Distanz das Tor und den Anschlusstreffer. Fürths Seguin ließ in der 90. Minute die Chance zum 4:1 liegen. Er setzte das Leder aus acht Metern über das leere Tor.