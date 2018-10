2. Bundesliga: Fürths Trainer bremst die Euphorie

"Wir haben die Länderspielpause gut genutzt, intensiv und viel gearbeitet. Es waren ein paar knackige Einheiten dabei", sagte Trainer Damir Buric vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr) beim Tabellenzwölften. Er erwartet aber eine "sehr heimstarke Mannschaft, die sehr zielstrebig agiert und bei Standards sehr stark in der Luft ist".

Das "Lob richtig einordnen"

Nach der guten Anfangsphase der Saison appellierte Buric ausdrücklich an seine Mannschaft, die den vierten Tabellenrang belegt: "Die Frage ist, wie jeder einzelne damit umgeht. Wir müssen das Lob richtig einordnen."

Bangen um Omladic und Parker

Die SpVgg muss in Bielefeld aber um den Einsatz von Mittelfeldakteur Nik Omladic und Offensivspieler Shawn Parker bangen. Omladic hat Oberschenkelprobleme, Parker wurde am Zahn operiert. Offen ist auch, wie der amerikanische Nationalspieler Julian Green die Länderspielstrapazen weggesteckt hat. Erst am Donnerstag war er aus New York nach Fürth zurückgekehrt.