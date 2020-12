2. Bundesliga: Fürth verspielt Tabellenführung gegen Heidenheim

Angesichts von fünf Siegen in Serie mit 15 Treffern sah Trainer Stefan Leitl keinen Grund für Veränderungen in der Startelf. Die zuvor so erfolgreiche Kleeblatt-Offensive hatte dieses Mal aber Ladehemmung gegen einen defensiv sehr starken Gegner aus Heidenheim. Der hingegen nutzte eine der wenigen Chancen zum 1:0-Sieg.

Torlose erste Halbzeit wegen Pressing auf beiden Seiten

Erst nach rund 20 Minuten zeigte Fürth den ersten Torschuss. Sebastian Ernst versuchte es aus 14 Metern, der Ball wurde aber von Barnon Busch zur Ecke abgeblockt. Das gegenseitige Pressing ging danach weiter. Nach 42 Minuten musste Heidenheim-Keeper Kevin Müller erstmals eingreifen: Julian Green brachte aber zu wenig Druck hinter seinen Kopfball, den der Torhüter leicht halten konnte.

Heidenheim macht das 1:0

Der nächsten Schuss (47.) des Fürther Torjägers entwickelte sich zu einem gefährlichen Flatterball. Den klärte Müller mit der Faust. Auf der anderen Seite schaffte Robert Leiperts das Missgeschick, die Kugel aus nur einem Meter Abstand statt in den Kasten an den rechten Pfosten zu lenken. Der Routinier Norman Theuerkauf machte es besser und drosch (60.) den Ball aus zwölf Metern mit einem flachen Linksschuss unhaltbar ein zur 1:0-Führung.

Fürther Doppelwechsel trägt keine Früchte

Keeper Sascha Burchert bewahrte sein Team vor dem 0:2, als er einen Schuss aus sechs Metern (77.) von Konstantin Kerschbaumer mit einem Reflex klärte. In der Schlussphase versuchte Coach Leitl, durch einen Doppelwechsel (78.) Schwung in die Fürther Offensive zu bringen. Doch weder Emil Berggreen noch Timothy Tillman konnten den Ausgleichstreffer einleiten. Die SpVgg musste sich mit der zweiten Saisonniederlage abfinden.