2. Bundesliga: Fürth nach 3:0 in Braunschweig auf Platz zwei

Die SpVgg hat erneut bewiesen, dass sie die beste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga ist. Die Kleeblätter feierten durch den 3:0 (0:0)-Erfolg bei Eintracht Braunschweig bereits den fünften Sieg in der Fremde nacheinander und bleiben damit in der Fremde unbesiegt. Damit liegen die Franken mit 24 Zählern nur einen Punkt hinter dem am Sonntag in Sandhausen geforderten Spitzenreiter Holstein Kiel.

Schwacher Auftakt, furiose zweite Halbzeit

In der ersten Halbzeit hatten sich beide Teams noch sehr schwer getan. Die Treffer zum Fürther Sieg beim Tabellen-15. fielen alle in den zweiten 45 Minuten. Erzielt wurden sie durch Sebastian Ernst (50. Minute), Dickson Abiama (75.) und Robin Kehr (90.+3).