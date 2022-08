2. Bundesliga: Fürth möchte nach dem Fehlstart wieder angreifen

Mit einem 2:2-Remis und einer durchaus ansprechenden fußballerischen Leistung gegen Kiel war Greuther Fürth gut in die Saison der 2. Bundesliga gestartet. Dann jedoch folgte die Derby-Niederlage gegen Nürnberg und das Aus im Pokal gegen die Stuttgarter Kickers aus der Oberliga Baden-Württemberg (5. Liga). Trainer Marc Schneider war nach der Pokal-Niederlage bedient: "Wir haben nicht die Typen auf dem Platz, um zu reagieren, um die Stimmung reinzubringen und die Zweikämpfe zu gewinnen."

Das Positive mit ins Spiel gegen Karlsruhe nehmen

Für Fürth heißt es jetzt den Blick nach vorne richten und volle Konzentration auf die nächste Chance (18.30 Uhr in der BR24 Sport Livereportage) in der Liga gegen Karlsruhe. Unter der Woche wurde im Training viel an den Fehlern aus dem Spiel gearbeitet, aber auch das Positive hervorgehoben: "Jetzt alles schlecht zu reden und schlecht zu machen geht relativ schnell. Aber wir haben Top-Jungs. Wir wollen liefern", sagte Schneider zuversichtlicher.

Am besten gleich am Abend gegen den Karlsruher SC. Der hat allerdings noch gar keine Punkte auf dem Konto, wird also auch alles daran legen, den ersten Sieg einzufahren. Für das Team von Trainer Schneider keine leichte Aufgabe.