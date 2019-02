2. Bundesliga: Fürth in Paderborn völlig von der Rolle

Konzept- und ideenlose Vorstellung

In Paderborn präsentierten sich die Fürther von Beginn an völlig von der Rolle. Die erste Halbzeit verschlief die Mannschaft von Trainer Damir Buric, der nach seiner Innenraumsperre in der Partie gegen Ingolstadt (0:1) wieder auf der Bank saß, komplett. Als es nach nur 28 Minuten bereits 0:3 stand, brach das Team dann endgültig ein.