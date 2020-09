2. Bundesliga: Fürth verpasst Heimsieg gegen Osnabrück

Die Hausherren spielten am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga von Anfang an schnell nach vorne und die Osnabrücker Defensive zeigte sich sichtlich überfordert. Ein sensationeller Spielzug der Kleeblätter sorgte dann in der 15. Minute für das 1:0. Sebastian Ernst spielte aus dem rechten Halbfeld über die gesamte Osnabrücker Abwehr hinweg auf den völlig freistehenden Paul Seguin, der nur um wenige Zentimeter nicht im Abseits stand. Der Fürther bleibt anschließend im Eins-gegen-Eins gegen Philipp Kühn cool und tunnelte den Gästekeeper zur Führung.

Fürth lässt viele Chancen liegen

Allerdings konnte kurz darauf Christian Santos (26.) den einzigen wirklichen Angriff der Osnabrücker mit etwas Glück zum 1:1-Ausgleich nutzen. Bis zur Halbzeitpause war es vor allem Kühn, der die Gäste im Spiel hielt. Die Fürther erspielten sich eine Vielzahl guter Chancen, bei denen oftmals nur eine Haaresbreite fehlte. Das nächste Tor der Spielvereinigung sollte also eigentlich nur eine Frage der Zeit sein.

Offensiv gingen die Ideen aus

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich den gut 3000 Zuschauern im Sportpark Ronhof ein gänzliches anderes Bild. Fürth fehlte zunehmend die Körner, während die Gäste aus Nordrhein-Westfalen immer mehr aufdrehten und nach einigen taktischen Umstellungen durch den neuen Trainer Marco Grote die passenden Antworten parat hatten. Hintenraus hatte das Kleeblatt großes Glück, keinen Handspielelfmeter gegen sich zu bekommen, als Mërgim Mavraj einen Heider-Kopfball unsauber mit dem rechten Oberarm annahm (72.). Auch die Abwehr des VfL stand sicherer und in einer guten Schlussphase hätten die Gäste sogar noch die Chance zum Sieg gehabt. Maximilian Ernst köpfte den Freistoß von Sebastian Kerk aber von der Torlinie weg (80.) und es blieb beim 1:1-Unentschieden.

SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück 1:1 (1:1)

Fürth: Sascha Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin (75. Stach), Green - Ernst (81. Leweling) - Hrgota (89. Abiama), Nielsen. - Trainer: Leitl

Osnabrück: Kühn - Gugganig, Beermann, Trapp - Ajdini, Blacha (68. Henning), Schmidt (46. Taffertshofer), Reichel - Kerk (90.+2 Klaas) - Ihorst (46. Heider), Santos (60. Amenyido). - Trainer: Grote

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz)

Tore: 1:0 Seguin (15.), 1:1 Santos (26.)

Zuschauer: 3300