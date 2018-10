2. Bundesliga: Fürth gewinnt nach 0:2-Rückstand in Bielefeld

In der Halbzeitpause hätte wohl kaum einer der 16.032 Zuschauer auf der Bielefelder Alm noch einen Pfifferling auf einen Sieg der Fürther gegeben. Doch die zeigten, dass sie auch einen 0:2-Rückstand wegstecken können. Binnen vier Minuten egalisierten Fabian Reese und Tobias Mohr mit ihren Treffern in der 51. und 54. Minute die Partie und glichen zum 2:2 aus. In der 82. Minute schloss erneut Mohr einen Bilderbuchkonter der Franken eiskalt ab. Durch das 3:2 (0:2) klettern die Fürther zumindest bis Sonntag auf Tabellenplatz zwei.