2. Bundesliga: Fürth feiert gegen St. Pauli verdienten Heimsieg

Leitl-Team übernimmt selbstbewusst das Spiel

Zwar gehörten die ersten Minuten des Spiels den Gästen, doch mit den offensiven Akzenten konnten sie noch keine Torchancen kreieren. Nach und nach übernahmen die Gastgeber die Führungsrolle und vor allem Jamie Leweling machte Druck. Er schickte Paul Seguin in den Strafraum, der legte an das rechte Fünfmetereck zurück, wo Havard Nielsen (11.) den Fuß zum ersten Abschluss reinhielt, das Leder aber rechts am Tor vorbei setzte. In der 21. Minute zirkelte Julian Green die Kugel in den Strafraum der Gäste, doch Svend Brodersen pflückte das Spielgerät sicher aus der Luft. Nur zwei Minuten später gab es dann einen Handelfmeter für Fürth, den Green souverän rechts unten ins Eck verwandelte.

Tormann Brodersen schenkte dann nur kurze Zeit später dem Kleeblatt den zweiten Treffer. Eine Bogenlampe von Marco Meyerhöfer ging in Richtung des zweiten Pfostens, wo St. Paulis Keeper sich die Kugel schnappen wollte. Der Ball rutschte ihm allerdings aus der Hand und landete am linken Fünfmetereck Nielsen direkt vor den Füßen. Der nutzte die Chance und netzte mit links im leeren Tor ein. St. Pauli stand innerhalb von drei Minuten vor einer schweren Aufgabe, die sie bis zur Pause nicht ansatzweise lösen konnten. Fürth ließ dagegen kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal den Puls von Brodersen ansteigen, als David Raum aus 12 Metern abzog. Doch der FC-Tormann lenkte das Leder mit einer starken Parade über die Latte.