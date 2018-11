2. Bundesliga: Fürth bei Union unter Wert geschlagen

Die Leistung der Fürther war besser, als es das Ergebnis aussagt. Die in dieser Saison weiterhin ungeschlagenen Hauptstädter erwischten allerdings einen Tag, an dem so gut wie alles funktionierte. Joshua Mees und Sebastian Polter trafen je zweimal für die Hauptstädter, die durch den Sieg wieder auf den dritten Tabellenplatz kletterten. Die Fürther sind nun Sechster und drohen, allmählich den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu verlieren.