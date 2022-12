2. Bundesliga: Flick wechselt nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg Mittelfeldspieler Florian Flick von Bundesligist Schalke 04 bis zum Saisonende aus. Eine Kaufoption soll der Zweitligist nicht besitzen. Der Name Flick sorgt in diesen Tagen für die ein oder andere Aufregung. In diesem Fall geht es aber nicht um den Bundestrainer, der jüngst die Erlaubnis zum Weitermachen erhalten hatte. Die Rede ist von Florian Flick, der übrigens weder verwandt noch verschwägert ist mit Hansi Flick. Florian spielte bisher für Schalke 04 in der Bundesliga, kam dort aber nur auf wenig Einsatzzeit.

Flick soll in Nürnberg Spielpraxis sammeln

Anfang Oktober hat Flick für den FC Schalke 04 sein letztes Bundesligaspiel bestritten, kam seither nur im Pokal zum Einsatz. Dem 22-Jährigen fehlt Spielpraxis und die soll er in Nürnberg bekommen. Mit der Verpflichtung Flicks schließt der FCN die Lücke im Mittelfeld, die im Sommer Tom Krauß mit seinem Wechsel zu den Königsblauen hinterlassen hatte. So gesehen ist die Verpflichtung Flicks eine Art verspäteter Tausch, der dringend nötig ist. Johannes Geis und Fabian Nürnberger schafften es in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen nicht, Krauß zu ersetzen.

"Natürlich ist es mein Ziel, beim FCN in der Rückrunde so häufig wie möglich auf dem Platz zu stehen. Um das zu erreichen, werde ich in der Vorbereitung Gas geben. Ich freue mich, die Mannschaft und den Staff kennenzulernen und vor allem natürlich darauf, das Team in der letzten Saisonhälfte zu unterstützen" Winterzugang Florian Flick

"Mit der Leihe von Florian Flick haben wir uns in der Defensive breiter für die Rückrunde aufgestellt. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und mit uns in eine ambitionierte Rückrunde geht", sagte Sportvorstand Dieter Hecking.