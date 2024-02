Serie gerissen: SpVgg Greuther Fürth patzt im Topspiel

Die Zuschauer im Millerntor-Stadion sahen ein Spiel, das den Namen Topspiel wirklich verdiente. Tabellenführer St. Pauli dominierte die ersten 30 Minuten, doch die SpVgg Greuther Fürth kämpfte sich zurück. Am Ende unterlag das Kleeblatt mit 2:3 - es war die erste Niederlage nach neun Spielen.

Fürth verpennt die ersten 30 Minuten

St. Pauli war auf Wiedergutmachung aus - die Enttäuschung über das Pokal-Aus im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf saß noch tief. Die Hausherren beherrschten die erste halbe Stunde des Spiels. Allein in den ersten 20 Minuten hatten die Hamburger fünf Großchancen. Doch Jonas Urbig konnte mit Klasseparaden den Rückstand verhindern.

In der 30. Minute agierte der Fürther Keeper aber etwas glücklos: Elias Saad erzielte die hochverdiente Führung für St. Pauli. Und kaum war das Spiel wieder angepfiffen, traf Oladapo Afolayan zum 2:0.

Fürth kämpft sich zurück

Das war alles zu einfach für die Hanseaten. Trainer Alexander Zorniger reagierte und brachte Oussema Haddadi für Lukas Petkov - und dieser Wechsel sorgte für mehr Stabilität im Fürther Spiel. Kurz vor der Pause war das Kleeblatt wieder zurück im Spiel. Armindo Sieb gelang der Anschlusstreffer.

Das Tor beflügelte die Fürther. In der zweiten Halbzeit spielten die Franken auf Augenhöhe mit St. Pauli, traten mutiger und zwingender auf als in den ersten 30 Minuten des Spiels. Die Spielvereinigung drängte auf den Ausgleich, und zeigte gute Offensivmomente. Simon Asta gelang in der 59. Minute der mittlerweile verdiente Ausgleich.

Was dann folgte waren 30 Minuten hochspannender Fußball - das Topspiel wurde seinem Namen gerecht. Alles war jetzt wieder offen in dieser engen und nun hart umkämpften Partie. In der letzten Viertelstunde erhöhte St. Pauli das Tempo und setzte Fürth mehr und mehr unter Druck - mit Erfolg: Zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit erzielte Elias Saad das 3:2 für die Hausherren.