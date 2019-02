vor 15 Minuten

2. Bundesliga: FC Ingolstadt will Heimkomplex überwinden

Der abstiegsbedrohte FC Ingolstadt will erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück in der 2. Fußball-Bundesliga erzielen. Zu Gast bei den Schanzern ist am Samstag der VfL Bochum.