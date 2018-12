2. Bundesliga: FC Ingolstadt verpflichtet Tschauner

Keine Konstanz auf der Torwartposition

Tschauner, der es auf bisher 33 Bundesliga- und 185 Zweitligaeinsätze für Hannover 96, den FC St. Pauli, den TSV 1860 München und den 1. FC Nürnberg bringt, dürfte Fabijan Buntic im Kasten der Schanzer ablösen. Neben Buntic hatten in dieser Saison auch schon Philipp Heerwagen sowie Marco Knaller im Tor der Ingolstädter gestanden. Der Verein erhofft sich mehr Konstanz und mehr Stabilität, um möglichst bald den 18. und letzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga verlassen zu können. Tschauner selbst war zuletzt in Hannover nicht an Keeper Michael Esser vorbeigekommen.